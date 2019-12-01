Secretarías de Seguridad Pública de Michoacán y Guerrero consolidan coordinación operativa

Lázaro Cárdenas, Michoacan, a 14 de noviembre del 2025.- Como parte de las acciones conformadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, las secretarías de Seguridad Pública de Michoacán y Guerrero acordaron coordinar el esquema de vigilancia y disuasión del delito para blindar la zona limítrofe entre ambas entidades ante cualquier actividad ilícita.

En reunión de trabajo, el titular de la SSP Juan Carlos Oseguera Cortés y su homólogo Daniel Antonio Ledesma, en conjunto con autoridades regionales de la secretaría de la Marina (Marina) y de la Guardia Nacional (GN), así como agentes operativos y de inteligencia de la Guardia Civil, activaron un eje de acción que tiene como finalidad incrementar las tareas enfocadas a la prevención y disuasión de los delitos dentro del Plan Paricutín.

Estas labores contemplan un reforzamiento en la Autopista Siglo XXI y en los tramos carreteros que conectan a ambas entidades, donde agentes de Seguridad Vial de la Unidad de Protección en Carreteras activarán despliegues, recorridos y filtros de inspección para inhibir el robo de vehículos particulares, de cargamento pesado, y el trasiego de armas de fuego y drogas.

También los C5 tanto de Michoacán como de Guerrero acordaron establecer canales de comunicación para generar el intercambio de información, y con ello coordinar la operatividad para tener mayor respuesta ante emergencias y hechos delictivos a través de la rápida lectura de información con los arcos carreteros y las cámaras de reconocimiento facial.

Será en los municipios de Arteaga, Lázaro Cárdenas, Churumuco, Huetamo, San Lucas, y Tiquicheo donde se fortalecerá el actuar coordinado entre los elementos de la Guardia Civil, secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Policías locales, para hacer frente a cualquier conducta que represente un riesgo a la sociedad.