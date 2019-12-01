Secretaría del Trabajo invita a Jornada de Empleo en la zona oriente de San Juan del Río

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 07:22:38

Querétaro, Querétaro, 10 de marzo del 2026.- La Secretaría del Trabajo (ST) invita a las y los habitantes de San Juan del Río a participar en la Jornada de Empleo Zona Oriente, que se realizará el 11 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, en la Cancha de Fútbol 7 del fraccionamiento Haciendas San Juan.

Donde 12 empresas e instituciones estarán ofertando más de 350 vacantes de los sectores industrial, comercio y servicios, dirigidas a perfiles con escolaridad desde primaria hasta licenciatura, y sueldos que pueden alcanzar los 20 mil pesos mensuales.

Entre las empresas e instituciones participantes destacan Morgan Technical Ceramics, DYA Manufacturas, Excellence Group Luxury Hotels & Resorts, Tiendas Soriana, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, entre otras, y el registro previo puede realizarse en: https://forms.gle/dZMKBMFVdM8GUWHcA.