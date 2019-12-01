Secretaria de Sedum aseguró que las encuestas las gana quien paga

Secretaria de Sedum aseguró que las encuestas las gana quien paga
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 16:52:01
Morelia, Michoacán, a 5 de septiembre de 2025.- Gladyz Butanda Macías, Secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), aseguró que las encuestas son influenciadas por quien las financia.

Cuestionada por los representantes de los medios de comunicación sobre los sondeos donde la incluyen a ella y al senador Raúl Morón Orozco como posibles candidatos a la gubernatura de Michoacán para el 2027, apuntó.

"Pues mira, las encuestas, dependiendo de quién las pague, es el que gana. Entonces nosotros estamos trabajando, no estamos viendo encuestas. Estamos haciendo lo mejor dentro de los proyectos que tiene la secretaría y así vamos a continuar", afirmó Butanda, restándole importancia a las encuestas.

Reconoció que sí se ve compitiendo para la gubernatura de Michoacán y consideró como alentador que se le considere.

"Claro que sí, yo creo que todas las mujeres que tenemos una posición en donde prácticamente podemos hacer beneficio por nuestro estado, pues claro que nos entusiasma el poder participar rumbo al 27", indicó la secretaria, quien a la par aclaró que nada la distrae de sus obligaciones como titular de Sedum.

