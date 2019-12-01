Secretaría de Gobierno colaboró a resolver conflicto entre El Calvario y Ayuntamiento de Quiroga: Humberto Urquiza

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 17:18:47
Morelia, Michoacán, a 28 de enero del 2026.- La Secretaría de Gobierno de Michoacán sostuvo mesas de trabajo para apoyar a dar solución en el conflicto derivado del autogobierno en El Calvario, comunidad autónoma del municipio de Quiroga, luego de que surgieran desacuerdos internos y diferencias con el ayuntamiento, informó Humberto Urquiza Martínez.

El subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales explicó que se realizaron labores de mediación entre el Ayuntamiento de Quiroga y el Concejo de Autogobierno de El Calvario, con el objetivo principal de evitar que el conflicto escalara. Detalló que, como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó quelos servicios públicos sean otorgados directamente por la propia comunidad, a través de su concejo comunal.

Señaló que permanece pendiente un tema relacionado con la delimitación territorial, el cual actualmente se trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), instancias que definirán el alcance territorial de la comunidad.

Humberto Urquiza indicó que, en lo que va del año, se han incorporado dos comunidades más al modelo de autogobierno, Chaniro y El Moral, con lo que Michoacán alcanzó un total de 50 comunidades autónomas bajo este esquema.

