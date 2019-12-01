Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- El secretario de Finanzas y Administración de Michoacán, José Luis Tapia Zavala, entregó al Congreso del Estado el paquete económico para el ejercicio fiscal 2027, elaborado, dijo, con el propósito de dar continuidad a los proyectos en marcha y consolidar sus objetivos.

Durante la presentación, el funcionario informó que la iniciativa de Ley de Ingresos contempla recursos por 111 mil 641 millones 692 mil 635 pesos.

Tapia Zavala indicó que la propuesta representa un incremento nominal de 3.48 por ciento frente a la estimación de ingresos para 2026 y que, al considerar la inflación, el aumento real sería cercano a 0.2 por ciento.

Al explicar los objetivos del paquete, el secretario sostuvo que se busca dar certeza a la continuidad de los proyectos y permitir su consolidación, incluso durante la transición de gobierno prevista para 2027. Según expuso, la propuesta fue integrada con la participación de dependencias estatales, poderes y organismos autónomos.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Emma Rivera Camacho, señaló que el paquete será analizado y discutido con responsabilidad, y que el proceso legislativo deberá poner al centro el bienestar de las y los michoacanos, en particular las necesidades de quienes más lo requieren. Añadió que el objetivo será que el resultado final responda a las prioridades del pueblo de Michoacán.

La diputada Giuliana Bugarini Torres, presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que el análisis se realizará con seriedad y compromiso, con atención a que la propuesta sea sólida, equilibrada y mantenga finanzas sanas. Indicó que las y los legisladores revisarán el contenido para procurar que los recursos lleguen a donde hacen falta y que cada decisión responda a las necesidades de las familias y comunidades del estado.