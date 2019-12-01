Secretaría de Atención Ciudadana de Querétaro recibe más de 12 mil llamadas al mes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 16:36:43

Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- La Secretaría de Atención Ciudadana del municipio de Querétaro recibe más de 12 mil llamadas mensuales a través del número 070, de las cuales alrededor de 5 mil corresponden a solicitudes de servicios públicos, reconoció Adriana Fuentes Cortés, titular de la dependencia municipal, quien refirió que la recolección de tiliches encabeza la lista de peticiones ciudadanas.

Explicó que este servicio se ha convertido en el más demandado debido a que evita que los objetos en desuso sean abandonados en la vía pública.

“Queremos que los reportes vayan a la baja, porque recibir muchos significa que aún hay necesidades pendientes de atender”.

Entre los artículos más comunes que se solicitan para recoger se encuentran salas, sanitarios y muebles provenientes de mudanzas. Durante contingencias recientes, también se incrementaron las campañas de recolección de muebles dañados.

Destacó que cada solicitud se canaliza a la dependencia correspondiente, la cual cuenta con tiempos establecidos para dar respuesta y en el caso de la recolección de tiliches, el plazo máximo es de 17 días, aunque regularmente se atiende antes. “Servicios Públicos ha hecho un gran esfuerzo por responder en tiempo y forma”.

Subrayó que el objetivo de la Secretaría es dar seguimiento puntual a cada folio y garantizar que las peticiones ciudadanas se atiendan con eficacia, reforzando así la confianza en el sistema de atención municipal.