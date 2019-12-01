Secretaría de Agricultura de Morelia impulsa maíz mejorado para productividad del campo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 11:36:19

Morelia, Michoacán; 13 de octubre de 2026.- Con el compromiso de fortalecer la productividad del campo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm) llevó a cabo visitas a sitio y platicas demostrativas de parcelas de maíz mejorado en los ejidos de San Isidro Itzícuaro y San Rafael Coapa.

Esta actividad forma parte del gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Saderm.

Al respecto, el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García, destacó que el objetivo es acercar alternativas para a fortalecer la producción del campo moreliano, siempre con el compromiso del alcalde Alfonso Martínez por escuchar y acompañar a los productores.

“El maíz mejorado representa mayor producción e ingresos económicos para los productores del municipio, por ello, desde la Saderm continuaremos impulsando parcelas demostrativas y acciones de innovación que les permitan conocer nuevas alternativas y tomar decisiones que fortalezcan la productividad y rentabilidad de sus cultivos”, señaló el secretario.

Participaron productores de San José Itzícuaro, San Lorenzo Itzícuaro, San Juanito Itzícuaro, El Cerrito Itzícuaro, La Mintzita, San Antonio Parangaré, Emiliano Zapata, Hermenegildo Galeana, La Hierbabuena, Tenencia Morelos y Noriega.

Así como el director de Desarrollo Rural de Lagunillas, José Luis Saucedo, además de personal técnico de la Saderm y representantes de la empresa “Semillas Barriga” que impartieron la charla demostrativa.

De esta manera, conocieron las características, ventajas y beneficios de nuevas variedades de maíz de temporal, así como alternativas de manejo integrado del cultivo; con el objetivo de elevar los rendimientos por hectárea, optimizar los procesos y generar mejores oportunidades de ingreso para las familias.