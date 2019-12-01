Se une Quiroga en una sola voz contra el cáncer de mama

Quiroga, Michoacán, a 17 de octubre 2025.- “Conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama es un recordatorio de amor y esperanza; un llamado a cuidarnos, a prevenir y a acompañar”, así lo manifestó la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, tras realizar la invitación a todas las mujeres del municipio a sumarse a esta causa que les une y fortalece.

Dicha actividad, que se llevará a cabo el próximo lunes 20 de octubre, es organizada por el Sistema DIF Quiroga, en coordinación con el Ayuntamiento, e invita a toda la ciudadanía a participar en esta gran jornada de concientización y movimiento por la salud, que busca fomentar la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, así como el apoyo solidario hacia quienes enfrentan esta enfermedad.

En ese sentido, se dio a conocer que la actividad comenzará con una marcha conmemorativa, cuyo punto de partida será la gasolinera de la avenida Vasco de Quiroga, a las 4:00 de la tarde, culminando en la plaza Belisario Domínguez, donde se realizará una mega clase de zumba abierta a todo el público.

Alma Mireya González Sánchez subrayó que esta jornada no sólo está dirigida a las mujeres, sino también a los hombres, quienes desempeñan un papel fundamental en la concientización, apoyo emocional y acompañamiento familiar, recordando que el cáncer de mama también puede afectar al sector masculino.