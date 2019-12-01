Se une Lázaro Cárdenas a movilizaciones para exigir justicia por el homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 19:45:57
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- Ciudadanos de Lázaro Cárdenas, se unieron también a las movilizaciones que se han registrado en varios municipios de Michoacán, para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

La marcha inició en la Avenida Lázaro Cárdenas y terminó en Palacio Municipal, el cual se encontraba protegido con vallas de seguridad, además de que también estaban elementos de la Policía Municipal.

Las personas que participaron, vistieron de blanco y al frente llevaban una manta con la leyenda “"No queremos ser uno más de la lista de los ejecutados".

Asimismo, en la manifestación se unieron habitantes de Apatzingán y Uruapan, para expresar su enojo e indignación por el crimen ocurrido la pasada Noche de Muertos en el Festival de las Velas.

 

