Se transforma jardín de niños "Federico Froebel" en Huetamo con la construcción de un techo

Huetamo, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- El preescolar "Federico Froebel" ubicado en la colonia La Michoacana cambió totalmente su imagen con la construcción de un techo sobre su área de usos múltiples, parte de la estrategia en el tema de la educación que tiene el alcalde de Huetamo, Pablo Varona Estrada.

Alumnos, padres de familia y personal docente, recibieron al presidente municipal con carteles de agradecimiento por esta gran obra que significa un cambio total en la manera en la que realizan sus actividades al aire libre.

Al hacer la entrega de este techo que protege todo el patio cívico, el presidente Pablo Varona reafirmó su compromiso con las instituciones educativas, y con mas de 70 techos, muy pronto, todas las escuelas tendrán protección del.sol y la lluvia para sus alumnos.