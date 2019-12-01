Morelia, Michoacán; 26 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia informa a la ciudadanía que este viernes 27 de noviembre se registrará una interrupción temporal del suministro de energía eléctrica en el Centro Administrativo Morelia (CAM) y en las oficinas municipales ubicadas en la colonia Manantiales, debido a trabajos que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La suspensión del servicio está programada de las 11:00 a las 16:00 horas, periodo durante el cual la CFE llevará a cabo un cambio de cableado.

Por lo anterior, durante ese horario permanecerán apagados todos los servicios municipales que operan en dichas instalaciones, así como en el Centro Administrativo de Morelia y oficinas del OOAPAS, por lo que se solicita a la ciudadanía tomar previsiones y anticipar sus trámites, o realizarlos una vez que se restablezca el suministro eléctrico.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de las y los morelianos ante estas labores, necesarias para los trabajos de mantenimiento de la infraestructura eléctrica, y recomienda a la población estar atenta a la actualización de información al través de los canales oficiales.