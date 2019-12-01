Se suma la SSPC con acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2025.- Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizará una serie de conversatorios, talleres y actividades culturales enfocadas en prevenir y enfrentar cualquier manifestación de agresión hacia las mujeres, cuyo objetivo es evitar la normalización de conductas violentas y fortalecer los mecanismos de atención y respuesta ante las denuncias.

En la explanada del Jardín de la Paz, ubicada en el complejo Constituyentes, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, acudió en representación del secretario Omar García Harfuch para inaugurar el programa de actividades que se desarrollará durante los 16 días de activismo dirigidos a erradicar la violencia contra las mujeres.

Durante su intervención, Figueroa Franco resaltó que 2024 marcó un cambio histórico en México, al romperse la hegemonía en la conducción del Estado y consolidarse la participación de las mujeres como un derecho de todas.

Asimismo, enfatizó que una de las responsabilidades de la SSPC es reforzar las acciones preventivas e integrar la perspectiva de género en sus programas operativos, garantizando con ello una atención a víctimas que sea sensible, efectiva, oportuna y libre de revictimización.

En este contexto, exhortó a las y los mandos presentes a facilitar la participación del personal en las actividades de los 16 días de activismo, e invitó especialmente a los hombres a analizar sus conductas para eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

A su vez, Marian Díaz Figueroa, directora general de Derechos Humanos y Género, informó que el programa para combatir la violencia de género incluye 37 acciones, entre ellas el taller “Fotografía para la incidencia política” organizado por el SESNSP, y la exposición “Mujeres que transforman: arte y creatividad”, impulsada por la Unidad de Administración y Finanzas y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social.

Desde hoy y hasta el 10 de diciembre, la SSPC llevará a cabo diversas actividades formativas y culturales orientadas a la prevención de la violencia, con el propósito de sensibilizar al personal, fomentar el respeto, promover la igualdad y mantener una política de cero tolerancia frente a conductas como el acoso, el hostigamiento y cualquier acto que vulnere la integridad humana.