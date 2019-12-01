Se suma Apatzingán, Michoacán con marcha para exigir justicia por el homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 19:56:51

Apatzingán, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- Habitantes del municipio de Apatzingán, se sumaron a las manifestaciones que se han estado realizando en diversas partes del estado, con la finalidad de exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

En dicha movilización, los participantes vistieron playeras blancas y portaron velas encendidas, caminando por la avenida principal de la ciudad, donde manifestaron el hartazgo que se vive por la violencia e inseguridad que persiste en Michoacán.

Durante la marcha portaron pancartas con leyendas como “Cuando un gobierno no combate al crimen, es porque son cómplices”, además de que piden que también recordaron a Bernardo Bravo, empresario limonero, quien también fue asesinado hace algunos días.

Además, también pidieron que su edil, Fanny Arreola Pichardo, salga del cargo.

Finalmente, concluyeron la marcha frente a la presidencia municipal, donde reclamaron justicia, seguridad y un alto a la violencia que se vive.