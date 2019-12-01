Aprehenden a cuatro elementos de la Guardia Civil Michoacán por extorsión a extranjero

Morelia, Michoacán, a 30 de diciembrede 2025.- Por presunta hechos constitutivos del delito de extorsión, presuntamente cometidos por cuatro elementos de la Guardia Civil, en agravio de dos personas de nacionalidad extranjera, en esta ciudad capital, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició Carpeta de Investigación.

Sobre el particular se informó que con base en los datos recabados, el pasado 29 de diciembre, los elementos adscritos a la Guardia Civil del Estado se encontraban realizando actividades propias de su encargo en las inmediaciones un inmueble ubicado en la colonia Lomas de Morelos, cuando al lugar arribó un hombre acompañado de una mujer, quienes buscaban a personas que habitaban dicho domicilio.

Durante la interacción, uno de los agentes, al percatarse de que el masculino presentaba un acento extranjero, presuntamente centroamericano, le exigieron la cantidad de 20 mil pesos a cambio de no ponerlo a disposición de la autoridad por el solo hecho de ser extranjero, advirtiéndole que dicha situación podría derivar en su deportación del país.

Ante esta exigencia, la víctima solicitó apoyo a familiares para realizar una transferencia bancaria por la cantidad solicitada; sin embargo, uno de los agentes continuó presuntamente exigiendo una suma mayor de dinero para evitar su detención.

Posteriormente, arribó al lugar personal policial para incorporarse a la vigilancia del inmueble, momento en el que las víctimas informaron a uno de los elementos recién llegados que sus compañeros les estaban solicitando dinero a cambio de no detenerlos por su condición de extranjeros, mostrando evidencia consistente en la captura de la transferencia realizada y un video en el que se escuchan parte de las exigencias y la negociación.

Derivado de estos hechos y ante el señalamiento directo de las víctimas, fueron detenidos en flagrancia Bárbara Aidee “N”, de 35 años; Carlos Alberto “N”, de 23 años; José “N”, de 25 años, y Sebastián “N”, de 21 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.