Se suma Alma Mireya González al Plan General para el rescate del Lago de Pátzcuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 20:38:39
Quiroga, Michoacán, a 3 de septiembre 2025.– “La protección y rescate del Lago de Pátzcuaro es clave para el futuro de Quiroga y de toda la región”, expresó la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, al participar en la reunión convocada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en la que estuvieron presentes autoridades de los municipios de la ribera.

Durante este encuentro, se consolidó el trabajo conjunto dentro del Plan General Lázaro Cárdenas del Río, una estrategia integral que busca proteger, recuperar y dar sostenibilidad al Lago de Pátzcuaro, considerado no sólo un patrimonio natural, sino también un motor económico, cultural y social para miles de familias.

En ese sentido, la edil destacó que Quiroga se suma con responsabilidad a este esfuerzo intermunicipal, convencida de que la cooperación entre los tres niveles de gobierno y la participación activa de la ciudadanía son esenciales para garantizar un futuro digno para las próximas generaciones. 

“El Lago es vida, identidad y sustento para nuestra gente; cuidarlo es un compromiso ineludible”, manifestó.

Entre los beneficios directos que este plan traerá para la población de Quiroga destacan el fortalecimiento de la pesca, la preservación de los mantos acuíferos, el impulso al turismo sostenible y la generación de oportunidades económicas para las familias que dependen de este recurso. Además, se promoverá la educación ambiental y la participación comunitaria para asegurar que las acciones de rescate se mantengan en el tiempo.

Con esta visión, el Gobierno de Quiroga refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones de preservación ambiental, desarrollo sustentable y trabajo coordinado para que este importante recurso natural continúe siendo un legado vivo para Michoacán.

