Se solidariza Carlos Bautista Tafolla con familias uruapenses necesitadas; invitará 400 cenas navideñas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 19:28:48

Uruapan, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- El diputado local independiente, Carlos Bautista Tafolla, dio a conocer a través de sus redes sociales que estará regalando cenas navideñas a las familias uruapenses que lo necesiten.

“Si está navidad tu familia no tiene que cenar yo los invito con mucho cariño”, indicó el funcionario.

Asimismo indicó que las cenas serán compradas gracias las personas que comparten sus publicaciones y sus redes sociales, por lo que recibirá en algunos días la cantidad de 2,805.09 dólares, que en peso mexicano son 51,164.84.

El legislador pidió a las personas que realicen cenas navideñas que dejaran su comentario en la publicación, además, a las personas que estén interesadas en sumarse a dicha iniciativa, pueden acercarse a su casa de enlace.

También invitó a donar ropa de frío y juguetes en buen estado.

Las personas que puedan realizar una donación, pueden acudir a la Casa de Enlace del diputado, la cual está ubicada en Artículo 123 número 3 en el centro de Uruapan.