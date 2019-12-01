Se reúne Yankel Benítez con la Canainpa para revisar proyectos de la industria panificadora del 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 18:55:19
Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de seguir caminando con este importante sector para Morelia, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con representantes locales de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa).

La instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es atender a todos los diferentes sectores que producen economía y desarrollo para la ciudad, por lo cual el encargado de la política interna del municipio mantuvo esta mesa de trabajo de revisión del proyectos.

Ante la comitiva encabezada por el delegado estatal de Canainpa, Alejandro Durán Gama, refrendó que los panificadores pueden contar con el Gobierno Municipal en sus proyectos para 2026 y recordó el éxito que tuvo la pasada Feria del Pan de Morelia.

Al escuchar a las voces de diferentes industrias y acompañar sus proyectos productivos, en Morelia se construye el mejor lugar para vivir.

