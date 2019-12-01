Se reúne Mauricio Kuri con el Presidente de la American Society of México en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 16:18:24

Querétaro, Querétaro, a 18 de agosto de 2025.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, se reunió en la Casa de la Representación en la Ciudad de México con el presidente de la American Society of México, Larry Rubin.

Esto con el propósito de fortalecer las relaciones culturales y promover proyectos bilaterales que impulsen la colaboración entre Querétaro y la comunidad estadounidense, en beneficio del desarrollo económico y social de la población queretana.

Durante el encuentro, abordaron temas relacionados con el desarrollo económico, cultural y educativo de la entidad, asimismo se dieron a conocer proyectos de Querétaro y la organización internacional, a fin de sumar esfuerzos para impulsar el progreso sin fronteras.

En la reunión estuvo presente la representante del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro en la Ciudad de México, Paloma Palacios González.