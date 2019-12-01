Se reúne Mauricio Kuri con el Embajador de México en Corea

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:56:45

Querétaro, Querétaro, 15 de enero del 2026.- Con la finalidad de fortalecer lazos y seguir mostrando a Querétaro a nivel internacional, el gobernador, Mauricio Kuri González, sostuvo una reunión con el embajador de México en Corea del Sur, Carlos Peñafiel Soto, en la que abordaron diversos temas sobre el panorama actual que se vive en el mundo.

De la misma forma, se abordó cómo seguir promoviendo a la entidad para la llegada de nuevas inversiones, en beneficio de las y los queretanos.

Cabe recordar que en Querétaro se cuenta con empresas de origen coreano, mismas que mantienen un crecimiento constante.