Se reúne Humberto Jiménez con el Consejo Comunal de Sicuicho

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 19:55:57

Los Reyes, Michoacán, a 26 de enero del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y dar continuidad a las acciones de desarrollo comunitario, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Comunal de Sicuicho.

Durante el encuentro, se revisaron los avances y necesidades prioritarias de la comunidad, así como los proyectos que se encuentran en proceso, buscando generar condiciones que impulsen el bienestar social y el crecimiento sostenible de Sicuicho.

El alcalde destacó la importancia de mantener una comunicación directa y permanente con las comunidades, señalando que escuchar y trabajar de la mano con sus autoridades y representantes permite tomar mejores decisiones y construir soluciones conjuntas.

Humberto Jiménez Solís reiteró que su administración mantiene un firme compromiso con las comunidades originarias, respetando sus usos y costumbres y siempre apoyando en lo que esté a su alcance, así como impulsar acciones que respeten su organización, identidad y formas de trabajo comunitario.

Finalmente, el presidente municipal señaló que el Gobierno de Los Reyes continuará sumando esfuerzos y fortaleciendo el trabajo colaborativo, con una visión de desarrollo incluyente y con sentido humano, siempre poniendo al centro a las personas.