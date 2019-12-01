Se reúne Gobernador con responsables del proyecto del Tren México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 12:00:25

Querétaro, Querétaro, 31 de octubre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó en una reunión de trabajo con representantes de la Secretaría de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura (SICT), y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, en donde las autoridades federales realizaron una exposición sobre los trabajos que se llevan a cabo y se proyectan en la construcción del Tren México–Querétaro.

El encuentro contó con la asistencia de integrantes del gabinete estatal y los presidentes municipales de Querétaro, El Marqués, Pedro Escobedo y San Juan del Río,.

El mandatario estatal reiteró que esta obra será benéfica para la sociedad de Querétaro, por lo que existe el compromiso de todas las dependencias involucradas de dar todo el esfuerzo para concretarla.