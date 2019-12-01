Se reúne Eric Gudiño con hoteleros y vitivinicultores en Bernal

Bernal, Querétaro, a 22 de noviembre 2025.- El secretario de gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres se reunió con viticultores y hoteleros en Bernal, con la finalidad de generar una campaña para regularizar los establecimientos que venden bebidas alcohólicas, ya que existen 35 negocios que no cuentan con ningún tipo de licencia, por lo que están completamente fuera de la ley.

Detalló que tan solo en Bernal hay aproximadamente 30 negocios que necesitan regularizar su estatus, y 35 que no cuentan con ningún tipo de licencia que trabajen fuera de la ley, y de forma general en el municipio de Ezequiel Montes se han regularizado 129 negocios con licencias para venta y consumo de alcohol.

“Hoy en día en Ezequiel Montes tenemos 123 regularizados con su licencia, en Bernal todavía hay varios que están fuera de la ley, tenemos algunas otras licencias que no están vigentes; entonces los estamos invitando a regularizarse que son más o menos un promedio de 30 establecimiento, y hay 35 más que están completamente fuera de la ley”, dijo.

Puntualizó que en caso de que no se regularicen los establecimientos faltantes, se tomarán las medidas conforme a la ley, la cuales van desde suspensiones hasta clausuras permanentes.

“En caso de que no se regularicen serán sujetos a las sanciones que nos marca la ley de bebidas alcohólicas en el estado, esto es lo vamos a estar haciendo”.

Explicó que en próximamente se firmará un convenio con el municipio de Ezequiel Montes para determinar cuáles serán los requisitos, tiempos y trámites correspondientes para poder regularizar la licencia para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos.

“Teníamos una reunión pendiente con este grupo de hoteleros, viticultores, restauranteros y autoridades municipales, el objetivo era plantear una estrategia para regularizar todos los establecimientos que faltan en Ezequiel Montes que venden bebidas alcohólicas, mediante una campaña del municipio y el estado para regularizar estos trámites”.

Fotografía de Gustavo Trejo