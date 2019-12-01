Se reúne Comisión de Asuntos Electorales con presidenta provisional del IEM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 19:41:41

Morelia, Michoacán, 15 de julio de 2026.- La Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, presidida por la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, encabezó una reunión de trabajo con la presidenta provisional del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Selene Lizbeth González Medina, a fin de conocer las acciones emprendidas tras la destitución del consejero presidente y tres consejerías electorales más.

Ante las y los integrantes de la Comisión, la titular provisional del IEM aseguró que el proceso electoral en Michoacán no se encuentra en riesgo, pues el Instituto Nacional Electoral (INE) designará al nuevo Consejo General a finales de agosto, en tiempo para dar inicio formal al proceso electoral local.

“El trabajo institucional continúa y se cumplirán los plazos legales”, afirmó.

Durante el encuentro, informó a la presidenta y a los diputados integrantes de la Comisión, Juan Carlos Barragán Vélez, Antonio Carreño Sosa y Julieta García Zepeda, que el IEM mantiene la operatividad con las consejerías en funciones mediante la reasignación de comisiones, seguimiento a procedimientos administrativos, coordinación con el INE y reforzamiento de áreas clave como Organización, Capacitación y Educación Cívica.

La Comisión de Asuntos Electorales tomó conocimiento de que la principal necesidad del Instituto es la falta de presupuesto, para enfrentar el proceso electoral.

La diputada Diana Espinoza y los diputados, coincidieron en que la estabilidad y certeza del órgano electoral son fundamentales para la democracia en Michoacán; por ello, se comprometieron a analizar la solicitud de ampliación presupuestal y a mantener comunicación permanente con el IEM para dar seguimiento a la integración del nuevo Consejo y a las etapas del proceso electoral.

"Vamos a estar al pendiente de todos los temas electorales, porque es nuestro compromiso el que se realicen comicios democráticos, transparentes y apegados al Estado de derecho. Por ello, atenderemos las nevesidades hoy dadas a conocer por el IEM", expresó Espinoza Mercado.

La Comisión de Asuntos Electorales reiteró su disposición de acompañar al Instituto desde el Poder Legislativo, para garantizar comicios libres, auténticos y confiables para las y los michoacanos.