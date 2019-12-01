Se reúne Brissa Arroyo con Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda 

Morelia, Michoacán, a 09 de agosto de 2025.- Con el objetivo de mantener la interlocución con los distintos Poderes del Estado y sectores de la sociedad, la diputada local Brissa Arroyo, sostuvo un encuentro con el Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, consideró que para transitar hacia el entendimiento y sostener la gobernabilidad es importante el diálogo permanente con todos los sectores sociales, actores políticos, sindicales y de la iniciativa privada, por encima de ideologías, colores o temas partidistas.

Expresó su confianza en este relevo en la administración del Gobierno de Michoacán, y subrayó que desde el Poder Legislativo se actuará con apertura, transparencia y el respaldo a aquellas iniciativas o reformas que puedan favorecer la gobernabilidad, el orden y el bienestar del pueblo de Michoacán.

Arroyo Martínez observó que son varios sectores sociales que necesitan ser escuchados y atendidos en sus demandas, por lo que en ese sentido reiteró el respaldo al Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda y la voluntad de coadyuvar desde el Congreso Local en la estabilidad social de nuestro estado.

El Secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, forma parte también de este relevo generacional que se está promoviendo, y con su trayectoria dará resultados a la ciudadanía, dijo al concluir.