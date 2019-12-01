Hallan cadáver putrefacto en Parácuaro, Michoacán 

Hallan cadáver putrefacto en Parácuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 15:42:21
Parácuaro, Michoacán, a 9 de agosto de 2025.- El cuerpo de un individuo el cual estaba en avanzado estado de descomposición y el cual presentaba huellas de violencia, fue localizado en una huerta de aguacate en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en una huerta de la localidad de Las Ordeñitas, en este municipio, se encontraba el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual estaba en avanzado de descomposición y presentaba huellas de violencia, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

