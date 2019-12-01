Colocan mantas contra mandos militares en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 13:59:37

Apatzingán, Mich., a 9 de agosto de 2025.- Sujetos desconocidos abandonaron al menos tres lonas con mensajes contra mandos militares, en calles del municipio de Apatzingán, siendo aseguradas por las autoridades.

Fue al cobijo de la oscuridad de la noche que sujetos desconocidos colocaron al menos tres lonas en sitios altamente transitados del municipio de Apatzingán.

Dichas lonas acusan la colusión con el crimen organizado del general José Francisco Terán Valle, comandante de la 43 Zona Militar de Apatzingán; el teniente de Infantería, Ramón Hernández Lira; y del subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional el general Enrique Covarrubias.

Las lonas pasaron varias horas expuestas hasta que fueron localizadas y retiradas por las autoridades, atribuyéndose a la delincuencia organizada su autoría.

Desde hace varios años los municipios de la Tierra Caliente se encuentran inmersos en una guerra del crimen organizado por el control del territorio, lucha que las autoridades castrenses no han querido detener e incluso se ha demostrado que en algunos casos han intervenido para defender a un grupo criminal de otro.