Red de reclutamiento forzado de organización criminal de Jalisco se extiende por al menos 6 estados; Michoacán entre ellos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 13:46:17

Guadalajara, Jalisco, a 9 de agosto 2025.- La red de reclutamiento forzado de una organización criminal del estado de Jalisco se extiende a por lo menos seis estados, informó la Fiscalía estatal a medios de comunicación.

En conferencia de prensa, el fiscal jalisciense, Salvador González de los Santos señaló que detectaron labores de reclutamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, además de en su propia entidad.

“Hemos detectado que no nada más fue aquí, lamentablemente en el rancho Izaguirre, en algunas ocasiones hemos detectado que se los han llevado a Michoacán, hemos detectado que incluso se los han llevado hasta Acapulco, en Guerrero, entonces, prácticamente son varios estados, desde luego aquí en Jalisco, Nayarit, Zacatecas principalmente, Michoacán”, declaró el servidor público.

En ese sentido, comentó que por su naturaleza, buscan turnar varios casos a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Les estamos informando (a la FGR) dada la naturaleza de cómo se está llevando a cabo esta captación de jóvenes y a dónde los están trasladando”, dijo González de los Santos.

De igual forma, explicó que en varias situaciones, los jóvenes son atraídos con engaños de empleos bien remunerados; sin embargo, en otras ocasiones se les menciona abiertamente que se trata de trabajar para un grupo delictivo y algunas personas aceptan voluntariamente.

“Son reclutados por gente que está captando jóvenes y como se ha mencionado, los captan a través de redes sociales, a veces los invitan conocidos, amigos o incluso familiares”, refirió el titular de la Fiscalía de Jalisco.