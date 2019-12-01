En Arantepacua, Michoacán hallan granada de gas, Grupo especial antiexplosivos la desactiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 15:53:44

Nahuatzen, Michoacán, a 9 de agosto de 2025.- En atención a una llamada de alerta de la policía comunitaria, elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil desactivó una granada de gas en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.

Sobre el particular se informó que personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asistió a una llamada de alerta, ante un posible artefacto explosivo, mismo que, tras los trabajos en campo, se comprobó que se trataba de una grabada de gas lacrimógeno.

La acción se realizó tras el reporte de la policía comunitaria, quien informó sobre la localización del artefacto en un maizal cuando realizaban recorridos dentro de la localidad.

Los agentes especializados realizaron el levantamiento del artefacto a través del uso de una manta balística supresora de explosiones, con el objetivo de neutralizar posibles riesgos. El artefacto fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente.