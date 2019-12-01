En Arantepacua, Michoacán hallan granada de gas, Grupo especial antiexplosivos la desactiva

En Arantepacua, Michoacán hallan granada de gas, Grupo especial antiexplosivos la desactiva
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 15:53:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nahuatzen, Michoacán, a 9 de agosto de 2025.- En atención a una llamada de alerta de la policía comunitaria, elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil desactivó una granada de gas en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.

Sobre el particular se informó que personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) asistió a una llamada de alerta, ante un posible artefacto explosivo, mismo que, tras los trabajos en campo, se comprobó que se trataba de una grabada de gas lacrimógeno. 

La acción se realizó tras el reporte de la policía comunitaria, quien informó sobre la localización del artefacto en un maizal cuando realizaban recorridos dentro de la localidad. 

Los agentes especializados realizaron el levantamiento del artefacto a través del uso de una manta balística supresora de explosiones, con el objetivo de neutralizar posibles riesgos. El artefacto fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sismo de 5.6 se registra en Chiapas; Protección Civil reporta saldo blanco
En Arantepacua, Michoacán hallan granada de gas, Grupo especial antiexplosivos la desactiva
Hallan cadáver putrefacto en Parácuaro, Michoacán 
Hombre atacado a balazos en Uruapan, Michoacán, muere en un hospital
Más información de la categoria
Con el enemigo en casa: Carlos Soto, alcalde de Zamora, Michoacán, mantuvo 3 años con sueldo millonario y a cargo de la seguridad, a líder de brazo armado de Jalisco
Suman 400 desplazados por violencia en Apatzingán, informa la alcaldesa Fanny Arreola Pichardo
Colocan mantas contra mandos militares en Apatzingán, Michoacán
Red de reclutamiento forzado de organización criminal de Jalisco se extiende por al menos 6 estados; Michoacán entre ellos
Comentarios