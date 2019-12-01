Hombre atacado a balazos en Uruapan, Michoacán, muere en un hospital

Hombre atacado a balazos en Uruapan, Michoacán, muere en un hospital
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Agosto de 2025 a las 14:38:38
Uruapan, Michoacán, a 9 de agosto 2025.- Mientras recibía atención médica en un hospital de esta ciudad de Uruapan, un hombre perdió la vida a consecuencia de las lesiones que sufrió tras ser atacado a balazos en las inmediaciones de las Huertas Jujucato en esta municipalidad.

Al respecto se los hechos, se supo por informes policiacos, que esta madrugada de sábado cerca de la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en las inmediaciones de las Huertas Jujucato, circulabas a bordo de su camioneta Idelfonso P., de 50 años.

En un momento determinado, por causas desconocidas, el conductor fue atacado a balazos por sujetos desconocidos, hecho del cual Idelfonso resultó lesionado por lo que fue llevado a un hospital.

Lamentablemente mientras recibía atención médica la víctima perdió la vida, situación de la que la FGE tomó conocimiento e inició las investigaciones correspondientes.

