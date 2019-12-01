Se reúne Brissa Arroyo con aseadores del calzado de Morelia

Morelia, Michoacán, a 21 de febrero de 2026.- Convencida de que la mejor alianza siempre será con la ciudadanía, la diputada local Brissa Arroyo, sostuvo un encuentro con integrantes de la Unión Mutualista de Aseadores de Calzado “Mártires de la Independencia de Morelia A.C”.

Brissa Arroyo, agradeció al Secretario general de esta Unión, Tomás Gutiérrez Villa por la invitación a este diálogo abierto para conocer las necesidades de este sector y empezar a fortalecer juntos esta red de apoyo a través del Legislativo y la casa de Atención Ciudadana ubicada en Calle del Trabajo 169, en el Centro Histórico.



La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, reconoció el trabajo que por 88 años han venido realizando por diversas generaciones, dando el rostro amable a la ciudad.

“Con ustedes nos identifica el trabajo diario, honesto, la perseverancia, y hoy quiero decirles que en el Congreso del estado tienen a una aliada, desde ahí vamos a impulsar iniciativas de ley, hacer gestiones para que puedan transitar a una mejor condición laboral y de vida”, expresó Arroyo Martínez.

Los aseadores del calzado solicitaron a la Diputada Brissa Arroyo, hacer gestiones para poder conseguir un espacio en renta cercano al Centro Histórico donde puedan guardar sus equipos de trabajo, explorar alguna forma legal para que ellos y sus familias cuenten con mejores condiciones laborales, seguridad social y acceso a vivienda, además de algunas lonas para resguardar la estructura portátil y evitar mojarse en temporada de lluvias.

En ese sentido, la Congresista Local asumió el compromiso de dar seguimiento a estas demandas y “tocar puertas juntos” para coadyuvar a que los aseadores del calzado tengan una mejor condición de vida.



El Secretario de la Unión, Tomás Gutiérrez Villa mencionó que en su mayoría los aseadores del calzado son personas adultas mayores que se les dificulta cargar con su equipo por ello existe la necesidad de rentar un espacio cercano al primer cuadro de la ciudad y ahí puedan guardar sus cosas o incluso tener un área de descanso, “es una labor bonita, que la hacemos de corazón pero que también implica sacrificio porque nunca tenemos vacaciones”, agregó.