Se reúne Alfonso Martínez con la Presidenta Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 19:24:20
Ciudad de México; 10 de marzo de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió este martes con la presidenta de México, Claudia Sheinbaund Pardo. El tema central: la seguridad.

Al salir del encuentro celebrado en Palacio Nacional el edil publicó un video en sus redes sociales donde destacó que fue un encuentro provechoso en el sentido de que se establecieron acciones proactivas para construir la paz en México.

Al compartir sobre los detalles de la reunión en la cual se dieron cita otros alcaldes del país, destacó que se trata de una buena noticia, “sin embargo, lo que yo he dicho es que para que el Plan Michoacán funcione mejor, se tiene que acompañar y fortalecer a los municipios y sus policías”.

"Quiero decirles que estoy muy contento porque es algo que hemos dicho desde hace mucho tiempo: la paz se construye de manera reactiva y proactiva", agregó. 

La parte proactiva es lo que hoy anunciaron, que es que se van a hacer algunas canchas deportivas, se va a apostar a la cultura, se van a construir escuelas preparatorias, se van a hacer centros comunitarios, se van a iluminar algunas zonas para hacer senderos seguros. Sin embargo -insistió- también es necesario el equipamiento de los policías, el tener mejores patrullas, mejor inteligencia, mejores sueldos, más policías, más cámaras, todo lo que tiene que ver con la policía, yo creo que eso es lo que falta.

