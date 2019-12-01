Se reúne Alfonso Martínez con don Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid

Se reúne Alfonso Martínez con don Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 19:40:24
Madrid, España, a 26 de enero de 2026.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se desarrolló en Madrid, España, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar sostuvo una reunión con el alcalde de Valladolid, don Jesús Julio Carnero, con quien dialogó para establecer un intercambio cultural que incentive el turismo entre ambas ciudades.

Alfonso Martínez, recordó que Morelia y Valladolid tienen una relación de amistad que data de varias décadas y que se fortaleció en 1978, cuando decidieron hermanarse. Dicho hermanamiento fue refrendado en 2008, por lo que existe un interés mutuo de afianzar la comunicación y trabajar en conjunto.

Asimismo, Alfonso Martínez mencionó que mientras Morelia es reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Música, Valladolid cuenta con el reconocimiento como Ciudad Creativa del Cine, lo que convierte a ambas ciudades en polos de desarrollo cultural y artístico, con mucho que compartir.

En este sentido, el Presidente Municipal invitó a su homólogo europeo a conocer la capital michoacana y disfrutar de su cultura, tradiciones, arquitectura, gastronomía y calidez de las y los morelianos; pero sobre todo, que esta experiencia sirva para que sea un portavoz de toda la belleza que ofrece Morelia.

