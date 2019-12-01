Se reúne Agustín Dorantes con estudiantes de Universidad Privada de Querétaro para hablar de la organización política de México

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- Tras mostrar interés en temas como la organización política de México y el debate sobre la Reforma Electoral, así como la situación de Venezuela, el senador Agustín Dorantes Lambarri se reunió con alumnos de una Universidad Privada de la entidad.

En un diálogo abierto que apoyó a las y los estudiantes a expresar sus ideas, la gran mayoría coincidió que el conflicto de Venezuela tuvo sus orígenes en que la falta de credibilidad y respeto a las instituciones como es su órgano electoral, y que favoreció la permanencia de una autoridad que ya no representaba a su pueblo, tema que se trasladó a la situación actual de nuestro país que en estos momentos debate la Reforma Electoral.

Dorantes Lambarri pidió a las y los jóvenes a informarse y estar atentos al debate, para que no caigan en el argumento del régimen de MORENA que bajo el pretexto de gastar menos recursos y evitar que políticos “impresentables” lleguen a la cámara de diputados y senadores, buscan atentar contra la autonomía del INE y el logro democrático que representan los plurinominales.

“Y mi hipótesis es, que si quitamos autonomía al INE o quitamos representatividad de las voces que estaban disidentes al partido en el gobierno en las cámaras, vamos a perder fuerza en la democracia que tenemos. Y por eso creo que no son en el sentido correcto. Pero luego nos dejamos llevar porque tienen dos argumentos muy poderosos, y uno es que hay impresentables diputados y senadores, y yo coincido que hay impresentables, debe haber otro método de seleccionarlos; pero luego dicen que es muy cara la democracia porque ganamos mucho los políticos, y lo que realmente quieren es usar el discurso de eficiencia gubernamental, pero lo que realmente buscan es el control del INE”.

Con las charlas en las universidades públicas y privadas, el Senador por Querétaro busca interesar a las y los jóvenes en la política, en el sentido de involucrarse en los temas de sus comunidades, y que entre su plan de vida exista también la búsqueda del bien común y de tejer una sociedad más participativa.