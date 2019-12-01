Se registraron afectaciones menores por obras en la avenida Corregidora por obras del Tren México-Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 4 de febrero de 2026.- Las acciones de planeación, coordinación interinstitucional y operación en materia de movilidad permitieron que las afectaciones por las obras del Tren México–Querétaro en avenida Corregidora Norte se mantuvieran en niveles mínimos durante su primera semana de ejecución, informó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera.

Reconoció que, gracias a semanas de trabajo técnico y a la coordinación entre el municipio, el estado y la federación, fue posible anticipar escenarios de riesgo y habilitar rutas alternas, ajustes viales y operativos especiales que evitaron un colapso en la zona, una de las de mayor preocupación para la ciudadanía.

“Hoy podemos afirmar con toda claridad que las afectaciones para la gente han sido mínimas, particularmente en lo que compete al municipio, que es la movilidad, el tránsito y el tráfico en Avenida Corregidora Norte”, dijo.

De acuerdo con la numeralia presentada por la Secretaría de Movilidad, el flujo vehicular en hora de máxima demanda pasó de mil 450 a mil 140 vehículos, lo que representa una disminución del 21 por ciento, mientras que los tiempos de recorrido se redujeron de 11 minutos a aproximadamente seis minutos entre Avenida Universidad y Patinerama, una mejora del 46 por ciento; mientras que la velocidad promedio también aumentó del 11 al 16 por ciento.

“Este resultado es producto de la previsión, del orden y de hacer bien las cosas; arrancamos bien, pero seguiremos en estado permanente de alerta y vigilancia para que esta obra se haga bien y sea para beneficio de las familias queretanas”.

En materia de movilidad activa, se registró un incremento del 12 por ciento en el flujo peatonal, al pasar de mil 980 a dos mil 220 peatones, así como un aumento del 35 por ciento en el uso de la bicicleta; también, se desplegó un operativo con cerca de 90 elementos operativos en dos turnos, se colocaron más de 110 señaléticas, se habilitaron 25 cajones de carga y descarga y se instalaron 500 metros de vallas para canalizar cruces seguros.

El secretario de Movilidad, Pedro Manuel Ángeles Luján detalló que se realizaron ajustes como la colocación de semáforos en destello, la restricción al transporte pesado, la implementación de rutas gratuitas de transporte público, el retiro de más de 150 camiones de la zona y un amplio esquema de socialización que incluyó micrositios informativos, cámaras en tiempo real, vuelos de dron y actualizaciones en plataformas como Google Maps y Waze.

Las autoridades municipales reiteraron que el operativo se mantendrá durante el desarrollo de la obra del Tren México–Querétaro, con evaluaciones diarias para realizar ajustes inmediatos y garantizar que la vida cotidiana de quienes habitan, transitan o trabajan en la zona se vea lo menos afectada posible.