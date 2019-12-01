Se registran incrementos en el flujo vehicular, ciclista y peatonal, tras las obras federales por el tren México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 15:44:52

Querétaro, Querétaro, a 3 de marzo de 2026.- Tras las obras federales por el tren México-Querétaro, la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro registró incrementos en el flujo vehicular, ciclista y peatonal, además de la coordinación con instituciones educativas ante la construcción del tren, afirmó Pedro Ángeles Luján, titular de la dependencia municipal.

Al presentar un balance del operativo implementado en la zona de El Cerrito, estableció que el aforo vehicular aumentó 4.4 por ciento, es decir, pasó de mil 150 a mil 200 unidades en hora pico; el aforo de ciclistas creció 7.1 por ciento, es decir, de 28 pasó a 30 ciclistas y el aforo peatonal aumentó 10 por ciento, es decir, de mil 560 personas pasó a mil 720 personas.

“El tiempo de traslado entre Plaza del Parque y Avenida Universidad pasó de 3:44 minutos a 4:06 minutos, es decir, hubo un aumento de 9.8 por ciento y actualmente la vialidad opera al 50 por ciento de su capacidad y el dispositivo continúa activo con la participación de 90 servidores públicos en dos turnos, incluyendo auxiliares de movilidad, bandereros, Guardia Vial y personal de la Agencia de Movilidad”.

En cuanto a accidentes registrados en la zona, Ángeles Luján reconoció que se han registrado tres percances menores por alcance, los cuales fueron atendidos de inmediato por Guardia Vial y las aseguradoras correspondientes.

Señaló que, previo a la implementación del operativo, se realizaron reuniones con la Secretaría de Educación para establecer protocolos de movilidad en escuelas cercanas a la obra, especialmente en Corregidora Norte.

Además, refirió que se planteó la posibilidad de escalonar horarios de entrada, aunque hasta ahora no ha sido necesario y se mantiene seguimiento diario en instituciones como la Técnica 2 y el Colegio Holandés, con especial atención en las bahías de ascenso y descenso.

“El objetivo es evitar la invasión de ciclovías y banquetas, garantizando seguridad para peatones y ciclistas”.

Respecto a sanciones por invasión de espacios peatonales y ciclovías, el secretario aclaró que corresponde a la Guardia Vial levantar infracciones. Los recorridos abarcan desde Avenida Universidad hasta Plaza del Parque, con vigilancia permanente en semáforos y cruces estratégicos como el de Patinerama.