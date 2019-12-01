Decomisan más de una tonelada de cigarros ilegales en el AICM

Decomisan más de una tonelada de cigarros ilegales en el AICM
Fecha: 3 de Marzo de 2026
Ciudad de México, a 3 de marzo 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) decomisó casi una tonelada y media de cigarrillos ilegales en el   Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM).

Según un comunicado oficial, el aseguramiento se concretó en coordinación con la Aduana de la terminal aérea y binomios caninos.

Se detalló que la mercancía ilícita se encontraba en 72 mil cajetillas con un total de un millón 440 mil cigarros provenientes de varios países.

Asimismo, indicaron que este aseguramiento se suma a las casi 12 millones de cajetillas de cigarros ilegales asegurados desde septiembre de 2025.

De acuerdo con la Semar, la mercancía asegurada representa una pérdida de alrededor de mil 100 millones de pesos para las organizaciones criminales de la capital.

Todos los cigarros han sido puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

