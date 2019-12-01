Detectan a adolescentes con identificaciones falsas en Querétaro

Querétaro, Qro., 3 de marzo de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres aseguró que se han detectado 36 casos de adolescentes con credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) falsas, con las cuales han intentado ingresar a bares y antros.

“Se nos comentó algo que hay importante que lo quiero comentar de que hay menores de edad que están utilizando credenciales falsas, entonces, también nos dieron a conocer esa información, ellos también ya están tomando las medidas, entonces, también pues invitar a los papás a que no propicien eso, 36 casos ya tenemos identificados de jóvenes que traen su una INE falsa”, dijo.

Exhortó a los jóvenes a no caer en estas practicas y los padres de familia a estar al pendiente de sus hijos y de los lugares que frecuentan, pues la falsificación de documentos oficiales es un delito grave.

“Seguramente estaremos presentando alguna serie de información directamente a la Fiscalía General de la República, son ellos los competentes, pero sí, pues invitar a las a los papás y a los jóvenes a que no hagan eso, porque ya lo están detectando en los propios antros, en los propios antros o en los establecimientos les están quitando el INE, entonces pueden ser sujetos a una sanción”.

Aseguró que trabajan de manera conjunta con los establecimientos y el sector de antros y bares para garantizar la aplicación de las medidas y programas para la seguridad de quienes acuden.

“Se está revisando previamente en los lugares y además de los operativos y que realizamos nosotros a través de la Dirección de Gobierno, pues estamos te apoyándolos para evitar también la presencia de menores, la venta de alcohol en los horarios que correspondientes, así como también el respeto del horario”.