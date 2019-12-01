Se registra un incremento del 70% en la apertura de nuevos negocios en el municipio de Querétaro: Alejandro Sterling

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 16:44:20

Querétaro, Querétaro, a 16 de octubre de 2025.- En lo que va del año, la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro registra un incremento del 70 por ciento en la apertura de nuevos negocios, confirmó Alejandro Sterling Sánchez, titular de la dependencia.

Al término de la presentación del Anuario Económico Municipal 2025, explicó que en 2024 había 3 mil 170 aperturas de nuevos negocios y al día de hoy hay 2 mil 768.

“Vamos al 70 por ciento de nuevas aperturas en comparación al año anterior; en inversión hoy llevamos un 65 por ciento más que en el 2024, que es muchísimo y es la inversión histórica de la ciudad con más de 8 mil 400 millones de pesos”.

Respecto a al empleo, dijo en 2024 fueron, al mes de septiembre, un total de 23 mil 291 y en este año, al mes de agosto van 23 mil 732 empleos.

“Es bien difícil ver cómo en México las cosas están bien difíciles y Querétaro va todavía mejorando su año anterior, pero es resultado de una estrategia, no crean que nada más es así porque Querétaro es bonito, sino que hay mucho trabajo detrás y ese ese trabajo lo lidera el alcalde, a través de una visión distinta”.

Ante representantes de diversos sectores de la población Sterling Sánchez, explicó que el Anuario Económico Municipal 2025 es un documento integral que consolida y analiza los principales indicadores económicos, sociales y de desarrollo que definen el presente y futuro de la capital queretana.