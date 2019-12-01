Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán (Sader) en coordinación con autoridades federales instaló este martes un punto de inspección fitosanitaria en el acceso a Uruapan, a la altura de Pemex, con el propósito de verificar de manera permanente los embarques de aguacate que ingresan al municipio y revisar la movilización de fruta para que no represente riesgos a la sanidad agrícola.

En este punto, personal autorizado realizará revisiones fitosanitarias a los embarques para garantizar que el fruto destinado a procesadoras y empacadoras cumpla con las disposiciones sanitarias y se encuentre libre de plagas reglamentadas. Esta acción complementa las medidas instruidas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con las inspecciones en origen y la emisión de la documentación oficial que ampara la movilización del producto.

Estas medidas también contribuyen a preservar el estatus fitosanitario que distingue al aguacate michoacano, cuya producción y movilización se mantienen bajo vigilancia para proteger la calidad y sanidad del fruto. Desde 1997 cuando se inició la exportación de aguacate michoacano no hay registro de plagas reglamentadas.

Este reforzamiento de la vigilancia se ampliará a otros puntos de revisión ubicados en Cotija, Jiquilpan, Zamora, Zinapécuaro y Buenavista, además se instalará otro sobre la carretera Uruapan-Carapan, a fin de fortalecer el control de la movilización del fruto en las principales rutas de tránsito.

Finalmente, la Sader indicó que estas labores de vigilancia se realizan con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Guardia Nacional, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para proteger la sanidad del aguacate y el patrimonio agrícola del estado.