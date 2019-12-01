Se refuerza Plan Michoacán; firman Bedolla y Alicia Bárcena acuerdo estratégico por el medio ambiente

Hidalgo, Michoacán, 17 de diciembre de 2025.- Para concretar las acciones y compromisos en materia forestal establecidos dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la firma del convenio de coordinación con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra y con el titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Humberto Graf Montero.

En el marco de la onceava Feria del Bienestar, desarrollada en Ciudad Hidalgo, el mandatario estatal resaltó que este convenio permitirá reforzar los trabajos coordinados entre el Gobierno de Michoacán y el Gobierno federal, para impulsar la protección de los recursos naturales.

“Si se nos acaba el bosque, se nos acaba la fuente de empleo, se nos acaba la economía”, afirmó Ramírez Bedolla al destacar la importancia del sistema de vigilancia satelital el Guardián Forestal, para evitar incendios forestales, deforestación e impedir que aquellos terrenos que han sido deforestados no puedan ser utilizados para exportar aguacate u otros productos.

De igual forma, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, expuso la relevancia de este convenio ya que gran parte de la biodiversidad del país se encuentra en el estado. “Por eso nosotros queremos decirles que Michoacán es uno de los cinco estados con mayor biodiversidad en México, donde se dan más de 15 mil especies, cuando menos 300 son únicas del estado de Michoacán y por eso tenemos que protegerlas”.

Mientras que Graf Montero, expuso que el convenio establece tres ejes principales, como la consolidación del manejo forestal sustentable, para fortalecer las 14 industrias en este rubro a través de procesos de modernización y el desarrollo de proyectos, el impulso de la industria de la resina, ya que Michoacán produce el 90 por ciento de la resina del país, así como el desarrollo de la industria de tableros para generar una dinámica económica de proveeduría.

En el marco de la feria el gobernador entregó tarjetas de Becas para el Bienestar a estudiantes del Conalep, y recorrió el stand de canje y destrucción de armas del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

Se informó que a través de las Ferias del Bienestar, en la entidad se han brindado un total de 121 mil 536 atenciones a través de 59 dependencias del Gobierno federal, estatal y municipal.

Asistieron Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, participación social y asuntos religiosos del Gobierno de México; Jeovana Mariela Alcántar , presidenta municipal de Hidalgo; Demián Yamil Mayoral Ojeda, comandante del 12º Batallón de Infantería; Juan Pablo Calvillo Tinoco, coordinador estatal de Becas Bienestar en el estado.