Se refuerza la seguridad en Morelia, entrega Bedolla patrullas inteligentes a la policía municipal

Se refuerza la seguridad en Morelia, entrega Bedolla patrullas inteligentes a la policía municipal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 15:19:28
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Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la entrega de dos patrullas Ford Police Interceptor al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, como parte del impulso al equipamiento de la Policía Morelia para la prevención y el combate al delito en la capital michoacana. 

El mandatario estatal destacó que estas unidades cuentan con tecnología de punta que responde a las necesidades para preservar la seguridad y reforzar las tareas encaminadas a garantizar el orden público, así como las labores de vigilancia en zonas de alto índice delictivo. 

A su vez, Ramírez Bedolla refirió que dentro de la estrategia de seguridad se prioriza la coordinación con los municipios a fin de atender de manera oportuna situaciones de emergencia, y con  ello proteger a la población.

Explicó que la visión municipalista de este gobierno ha permitido consolidar labores conjuntas con los distintos ayuntamientos, mediante la adquisición de equipamiento y con el incremento de recursos para las policías locales. 

Asistieron a la entrega Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública; César Erwin Sánchez Coria, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como José Pablo Alarcón, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia.

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