Se realizaron más de 22 mil actas en el Registro Civil de Querétaro durante el 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 16:15:55

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 22 de diciembre de 2025.- De enero al 19 de diciembre de 2025 se realizaron 22,813 actas del Estado Civil de las personas, reflejo de la constante demanda de estos servicios, afirmó Gabriela Valencia García, titular de la Dirección del Registro Civil.

Consideró que para la institución es fundamental garantizar el derecho humano a la identidad y la certeza jurídica de la población por lo que operó a través de sus 12 oficialías distribuidas en delegaciones municipales, hospitales y el Centro Cívico, ofreciendo atención continua y oportuna.

Detalló que se contabilizaron 11 mil 353 nacimientos, con un promedio mensual de 926, de los cuales el 49.3 por ciento fueron niñas y el 50.7 por ciento niños.

“El Hospital del Niño y la Mujer concentró la mayor carga operativa, seguido por las oficialías de Epigmenio González, Félix Osorio y Santa Rosa”.

Recordó que la edad promedio de los padres fue de 30 años en las madres y 31 en los padres y el 9 por ciento de los nacimientos correspondió a madres solteras, el 60 por ciento a parejas en unión libre y el 31 por ciento a matrimonios.

Detalló que los nombres más comunes fueron Sofía para niñas y Liam y Diego para niños; entre los menos frecuentes figuran Verano y Yolon Sin.

Valencia García informó que hasta la fecha no se ha negado el registro de ningún nombre, aun cuando algunos resulten poco frecuentes o poco convencionales.

Explicó que, en estos casos, se solicita a los padres el significado y se les exhorta a firmar una responsiva, respetando siempre su voluntad.

“Entre los nombres menos frecuentes registrados este año destacan: Dorem, asociado a la originalidad e identidad propia; Abetlana, de raíz latina vinculada con la avellana; Yoloncin, de origen náhuatl, que significa “corazoncito” o “corazón venerado”; Yao Tecatl, derivado de “Joal” (guerrero) y

“Tecatl” (persona), con el significado de “hombre valiente o guerrero”.

señaló que, aunque algunos nombres provienen de raíces indígenas, la proporción de registros con este origen es baja en la capital, aunque se comprometió a revisar con todas las oficialías para contar con un dato certero.

En cuanto al rezago en registros de nacimientos, Valencia García recordó que la facultad para inscribir nacimientos extemporáneos corresponde a la Dirección Estatal del Registro Civil, instancia que mantiene campañas para invitar a los padres a regularizar la situación de sus hijos.