Se realiza con éxito el Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática en Morelia

Morelia, Michoacán, 30 de agosto de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y la formación democrática en la entidad, se llevó a cabo en la capital michoacana el Taller de Participación Ciudadana y Formación Democrática, que registró una amplia asistencia de ciudadanas y ciudadanos provenientes de distintas regiones del estado, así como de alcaldes, regidores y legisladores locales.

El evento contó con la presencia del dirigente estatal de la Fuerza Naranja en Michoacán, Víctor Manríquez González, y del delegado nacional de Movimiento Ciudadano en la entidad, Carlos Herrera Tello, quienes destacaron la importancia de abrir espacios de diálogo y construcción colectiva.

Durante el taller, la diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grecia Aguilar Mercado, presentó la Agenda Legislativa Desde lo Local, donde expuso las propuestas que se están impulsando en el Congreso y escuchó los planteamientos de la comunidad LGBTQ+, a fin de promover iniciativas que atiendan y fortalezcan los derechos de este sector. Asimismo, participantes señalaron la necesidad de impulsar reformas en materia de seguridad y procuración de justicia.

El delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Chiapas, Javier Jaramillo González, subrayó la importancia de contar con gobiernos que realmente escuchen las causas ciudadanas, mientras que el diputado federal Juan Ignacio Zavala Gutiérrez encabezó el panel Agenda Legislativa Desde lo Federal y expuso los retos que se tienen y las alternativas a impulsar.

De igual forma, la diputada local de la Ciudad de México, Patricia Urriza Arrellano, presentó la ponencia Estrategia Territorial y Activismo, y el contador Juan Luis Garibay impartió la charla Conociendo la Administración Pública Municipal.

La inauguración del evento estuvo a cargo de Benjamín Alamillo González, quien celebró la nutrida participación ciudadana y reconoció la disposición de las y los asistentes para aportar propuestas que contribuyan al desarrollo democrático de Michoacán.

En el encuentro estuvieron presentes los alcaldes de Movimiento Ciudadano en el estado, el diputado local Toño Carreño, así como regidoras y regidores, quienes coincidieron en que estos ejercicios son fundamentales para fortalecer la vida pública y construir proyectos en beneficio de la sociedad michoacana.