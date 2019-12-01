Se preparan 170 policías estatales de Querétaro con formación internacional de alto nivel

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de septiembre de 2025.- En Querétaro nos hemos dado la tarea de conformar la mejor policía del país, para lograrlo se ha orientado el desarrollo institucional bajo los más altos estándares de profesionalización, infraestructura, tecnología y capacitación, afirmó el gobernador Mauricio Kuri González, en la ceremonia de entrega de constancias a 63 policías estatales integrantes de las divisiones especiales que acreditaron el curso de Generación de Productos de Análisis Criminal para la Investigación de Delitos “ATENA”.

“Reconozco de manera especial a cada integrante de las divisiones especiales que concluyó este curso intensivo de 80 horas. Su compromiso es, y seguirá siendo, el pilar de una fuerza policial reconocida, pero sobre todo una fuerza policial confiable, y preparada para proteger a las familias, garantizando la seguridad del territorio estatal”, manifestó.

Kuri González celebró que, tras la capacitación impartida por personal de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, ahora los elementos replicarán el conocimiento adquirido a las 18 corporaciones de los municipios de la entidad, con lo cual, en Querétaro dijo, hoy suman 170 policías estatales formados con estándares internacionales.

“Reiterándole mi agradecimiento a la Embajada de Estados Unidos, para nosotros la relación internacional más importante que tenemos es Estados Unidos. No solamente es nuestro vecino, es nuestro socio, y es nuestro amigo (…) Nuestra fuerza es institucional, nuestro estándar es alto, y nuestras acciones son permanentes. Muchas gracias, y a las, y a los oficiales les digo, cuenten con un servidor. Que Dios las y los bendiga, y a trabajar fuerte para seguir defendiendo a Querétaro”, expresó.

En su mensaje, resaltó que en Querétaro, la cooperación nacional e internacional seguirá siendo parte fundamental de la hoja de ruta para combatir el delito; en este contexto, exhortó a las y los elementos policiales a seguir adelante con su labor, dado que esta certificación internacional, subrayó, potenciará sus tareas estratégicas en el análisis y la investigación de delitos de alto impacto.

Ante familiares de las y los policías que concluyeron este curso, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, anunció que gracias a la visión del Gobernador de revolucionar los temas de seguridad en Querétaro, la embajada de Estados Unidos a través de INL y sus operadores, han considerado al estado para establecer una academia de capacitación en el Rhino, a fin de que instituciones de seguridad nacionales e internacionales, puedan capacitarse en diversos temas de alta especialidad.

"Todo ello posiciona a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro como la única agencia de seguridad pública en el país en contar con los más altos estándares de excelencia en México y como un referente en toda Latinoamérica", recalcó.

Precisó que la colaboración interinstitucional es una de las principales líneas de acción para la SSC, por ello, toda la información que se obtiene y genera con el trabajo que llevan a cabo es compartido con las Fiscalías Generales de la República y General del Estado para que con base en sus atribuciones se generen órdenes y técnicas de investigación con una mayor eficacia.

"De esta manera, demostramos que en Querétaro la coordinación es una realidad, pues con capacidad operativa y estrategia fortalecemos las acciones de investigación de ambas instituciones. En este año, hemos colaborado en total con tres mil 100 elementos; cerca de 800 unidades; más de 200 ejemplares caninos y 163 drones tácticos", reportó.

En su discurso, comunicó que en lo que va del año, la División de Inteligencia ha logrado resultados positivos tales como dos mil 397 personas puestas a disposición de las fiscalías por su participación en hechos delictivos, 31 mil 668 dosis de droga que fueron aseguradas para evitar su distribución, 137 armas de fuego que se retiraron de las calles, evitando que se generen situaciones de riesgo para la población, 63 órdenes de aprehensión que se han cumplimentado en la presente anualidad y se han recuperado 793 vehículos con reporte de robo los cuales ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios.

"Detrás de estos números se refleja una estrategia con la transversalidad del uso de recursos como la tecnología sumados al personal altamente capacitado y especializado (…) A nombre de toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, decirle a las familias que pueden confiar en su policía en que todos los días hombres y mujeres profesionales y valientes trabajan de manera intensa en las calles, colonias y comunidades. Estamos comprometidos con implementar las mejores prácticas nacionales e internacionales para que Querétaro se mantenga como el referente de seguridad en todo México", puntualizó.

En las instalaciones del Rhino, el titular del programa de Desarticulación Criminal de la Embajada de Estados Unidos, Matthew Z. Hallowel, en voz de la directora de INL México, Katie Stana, ponderó la finalización del entrenamiento ATENA de las y los elementos de la policía estatal, el cual dijo, refleja el compromiso de INL y la SSC, con la profesionalización y excelencia de su personal.

"Por ello, me gustaría felicitar a las y los 63 analistas de información criminal, los primeros en ser capacitados por INL a través del programa ATENA, quienes por dos semanas participaron en este programa con compromiso, dedicación y profesionalismo, y que el día de hoy lo completan exitosamente (…) Desde la Embajada de Estados Unidos en México, reafirmamos nuestro compromiso de seguir combatiendo el crimen organizado y el narcoterrorismo", aseveró.

Detalló que el programa ATENA fue diseñado con el propósito de fortalecer sus capacidades y reforzar el uso de herramientas y conocimientos esenciales en el análisis e investigación de delitos de alto impacto, se dijo convencido de que este entrenamiento mejorará la efectividad de las investigaciones criminales, especialmente aquellas que se relacionan con los delitos que más afectan a los ciudadanos en ambos lados de la frontera.

En el transcurso del evento, el titular del Poder Ejecutivo estatal e integrantes de la línea de honor, entregaron constancias a participantes del curso de Generación de Productos de Análisis Criminal para la Investigación de Delitos “ATENA”, a quienes se les exhortó a aplicar lo aprendido para contribuir a la seguridad y justicia de los Estados Unidos y México.