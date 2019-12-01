Vinculan a proceso a 10 por caso de huachicol fiscal; alto mando de la Semar entre ellas

Vinculan a proceso a 10 por caso de huachicol fiscal; alto mando de la Semar entre ellas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 07:20:39
Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- E l vicealmirante Manuel Roberto “F” y  nueve personas más fueron vinculadas a proceso por el caso de huachicol fiscal documentado en Tamaulipas.

Todos los señalados fueron acusados por el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos.

La audiencia de vinculación a proceso fue llevada a cabo en los juzgados federales del penal de El Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Asimismo, un juez federal dictó prisión preventiva justificada en contra de los diez implicados, y dio un plazo de investigación complementaria de seis meses.

Durante la audiencia, los fiscales detallaron que las diez personas facilitaron el acceso de millones de litros de hidrocarburos a territorio nacional, haciéndose pasar por aditivos cuando en realidad se trataba de diésel.

Noventa Grados
