Se prepara Morelos para vivir su Desfile Navideño 2025 y el tradicional encendido del árbol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 22:25:13

Villa Morelos, Michoacán, a 27 de noviembre 2025.– El Ayuntamiento de Morelos invita a toda la ciudadanía a disfrutar del Desfile Navideño 2025, un evento lleno de color, alegría y tradición que marca el inicio oficial de la temporada decembrina en el municipio.

Al respecto, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, dio a conocer que el desfile y el encendido del árbol navideño se llevarán a cabo el próximo 29 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, iniciando en la Plaza Principal, donde familias, niñas, niños y jóvenes podrán disfrutar de un ambiente festivo pensado para fortalecer el espíritu comunitario.

“Estas fechas nos recuerdan la importancia de mantenernos unidos. Queremos que Morelos viva una Navidad llena de alegría, de luz y de momentos que fortalezcan nuestros lazos como municipio”, señaló.

Asimismo, Conejo Alejos destacó que la organización del evento forma parte de la visión de su administración municipal por impulsar actividades que nutran la identidad y el sentido de pertenencia.

“Somos un gobierno en movimiento y con causa, y también una comunidad que celebra con entusiasmo nuestras tradiciones. Este desfile es para todas y todos”, añadió.

Es por eso que, con personajes navideños, decoraciones festivas, música y sorpresas para los más pequeños, se ofrecerá un espacio de convivencia seguro y lleno de magia, por lo que, el edil invita a las familias a ser parte de esta celebración que iluminará las calles de Morelos.