Se prepara el municipio de Querétaro para las festividades por el Día de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 17:40:49

Querétaro, Querétaro, a 27 de octubre de 2025.- En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos y la próxima carrera nocturna del 8 de noviembre, el superintendente del Centro Histórico, Marco Álvarez Malo, informó sobre los trabajos de mantenimiento, coordinación interinstitucional y restauración que se realizan en la zona de monumentos.

Ante las festividades por Día de Muertos, diversas dependencias municipales incluyendo Servicios Públicos, Protección Civil, Seguridad Pública, Guardia Vial, Guardia Cívica, Movilidad y la Delegación Centro Histórico han sostenido reuniones previas para garantizar condiciones óptimas de seguridad y orden.

En preparación para la carrera nocturna, el presidente municipal Felifer Macías instruyó personalmente a Álvarez Malo para supervisar las calles del recorrido.

“He realizado dos o tres recorridos diarios para verificar el avance en trabajos de bacheo. Ya se ha intervenido en calles como Ocampo, Guerrero, Pino Suárez y próximamente en Corregidora, Pastel, 5 de Mayo y Mariano Escobedo”.

Respecto al mantenimiento del adoquín, el superintendente explicó que los hundimientos suelen deberse a drenajes colapsados, por lo que primero interviene la Comisión Estatal de Aguas y posteriormente el municipio realiza la reparación. Aunque no hay proyectos para cambiar el tipo de adoquín, se mantiene una atención constante, respaldada por una bolsa de 300 millones de pesos asignada a la capital.

“El programa de bacheo responde a reportes ciudadanos a través del 070, con un compromiso de atención en menos de 48 horas. Además, se da seguimiento a banquetas dañadas, fundamentales para la movilidad peatonal en el centro. Recibimos en promedio dos reportes diarios por hundimientos o banquetas deterioradas”.

En cuanto a la conservación de monumentos, refirió que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lidera los trabajos de restauración en el arco afectado por un rayo, el Jardín de la Corregidora y la fuente de Neptuno.

“El municipio colabora con cierres viales y ha participado activamente en el borrado de grafitis, con más de 12 mil metros cuadrados intervenidos en el Centro Histórico”.

Finalmente, Álvarez Malo subrayó que todas las acciones se realizan en coordinación con el INAH, respetando la normatividad de la zona de monumentos.

“Tuvimos una reunión en la mesa de conservación en el Museo Regional, donde se revisaron los proyectos en curso para asegurar que se ejecuten en armonía con el patrimonio”.

Recordó que durante el fin de semana, el Centro Histórico registró una afluencia extraordinaria de visitantes, con un estimado extraoficial de 150 mil personas en el Jardín Guerrero, impulsada por la Luna Gigante que se colocó.