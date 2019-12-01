Se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en el estadio Corregidora: Eric Gudiño 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 14 de enero de 2026.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que la venta de bebidas alcohólicas durante los partidos de Gallos Blancos en el estadio Corregidora estará permitida hasta 15 minutos antes de que concluya el segundo tiempo, esta medida forma parte de las acciones en materia de seguridad que se implementará en el coloso del Cimatario en los juegos del equipo local.

“Vamos a implementar los operativos que se han venido haciendo, igual que la pasada temporada. De hecho, se tuvo una reunión de coordinación la semana pasada”, dijo.

Detalló que la directiva del equipo realizó ajustes en la seguridad privada del recinto, mientras que las autoridades mantendrán presencia con elementos de la Policía Estatal al interior del estadio, y la Policía Municipal se encargará de la vigilancia en el exterior.

Respecto a la porra del equipo Gallos Blancos, reiteró que no se permitirá su ingreso al estadio, en concordancia con la decisión tomada por la nueva directiva.