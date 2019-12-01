Se oponen Morena y MC a creación de Fiscalía Especial para investigar el magnicidio de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2026.- Diputados de Morena y Movimiento Ciudadano negaron con su voto en contra, la creación inmediata de una Fiscalía Especializada Temporal para esclarecer el magnicidio de Carlos Manzo, ex edil de Uruapan, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Propuestas como la creación de una Fiscalía Especializada podrían "ser la piedra angular de nuevas líneas de investigación del caso", argumentó el diputado priista.

Memo Valencia recalcó también que en gran medida la falta de mayores elementos para esclarecer este homicidio y hacer justicia, "radica en el hecho de que se ha ignorado la investigación política del crimen. Hay una línea de investigación que va de los autores materiales que puede llegar a cierto nivel de autores intelectuales, pero no se le ha dado una investigación política con respecto al crimen y, sin duda, una investigación autónoma sin lazos políticos, sin compromisos políticos con la élite gobernante, conducida con base exclusiva a la investigación de los hechos, y una visión netamente jurídica, podría acelerar las investigaciones y conducir a la verdad y la justicia".

A pesar de estos argumentos contundentes, los diputados oficialistas y aliados prefirieron ignorar el clamor de justicia que ha expresado no solo el líder del PRI, sino también gran parte de la sociedad, que en repetidas ocasiones se ha manifestado para que se esclarezca el magnicidio.

Por este sentido negativo del voto morenista y de MC, no se consideró de urgente y obvia resolución la propuesta, por lo que el exhorto fue enviado a la Comisión de Seguridad para que sea dictaminada.