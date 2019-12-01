Se mantiene con normalidad la circulación en las principales carreteras del estado de Querétaro y el funcionamiento del transporte público: Eric Gudiño

Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero de 2026.- El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que pese a los actos vandálicos registrados el 22 de febrero, la circulación en las principales carreteras del estado y el funcionamiento del transporte público se mantienen con normalidad.

Explicó que las carreteras se mantienen sin cierres ni bloqueos, incluso hay tránsito fluido en las vías que conectan a Querétaro con entidades vecinas presentan como la Carretera Federal 111 (Querétaro–San Miguel de Allende, Guanajuato), a la altura de La Monja; Carretera 57, en su intersección con el libramiento noroccidente; Carretera Federal 413 (Querétaro–Coroneo) y la Carretera Federal 45 (Querétaro–Celaya Libre), con circulación constante en ambas direcciones.

“Autoridades de Guanajuato y la Guardia Nacional confirmaron que las vialidades del estado vecino también se encuentran libres y transitables”.

Esto luego de que el domingo pasado se registraron diversos enfrentamientos que por lo menos siete estados del país tras el enfrentamiento que se registró en Tapalpa, Jalisco, el cual culminó con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes y posterior muerte del capo cuando era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México.

Gudiño Torres refirió que el sistema de transporte público opera con normalidad, mientas que en la terminal de autobuses, las empresas reportan que los servicios se regularizan de manera paulatina, por lo que se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

También, informó que el Gobierno estatal mantiene comunicación con distintos grupos de ciudadanos afectados por bloqueos como con los 850 peregrinos de Huimilpan, Tequisquiapan y El Marqués, que regresan escoltados por la Guardia Nacional desde San Juan de los Lagos; 829 participantes en una competencia en Guadalajara, quienes también cuentan con acompañamiento oficial; así como otros grupos provenientes de Aguascalientes y Nayarit, informados sobre el estado de las carreteras en sus trayectos.

“La Secretaría de Gobierno mantiene contacto permanente con los 18 alcaldes del estado, así como con autoridades federales y estatales, para garantizar la seguridad y la movilidad de los ciudadanos”.

El encargado de la política interna de la entidad exhortó a la población a evitar rumores y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de Querétaro.

“Querétaro es un estado fuerte con instituciones sólidas y se seguirá actuando con responsabilidad para proteger la paz y la seguridad de las familias”.